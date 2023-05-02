Федотов Петр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 366
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12561. ФЕДОТОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 25 л., Нижегородск. г., г. Ардатова. Н. С. 9 уч. Арзамасск. у. Ст. ст. 2 Ч. 86, 157, 176, лиш. св. 7 м. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 12/Х—23.
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