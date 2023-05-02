Кучеров Сергей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКучеров Сергей Яковлевич

Кучеров Сергей Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучеров
Имя
Сергей
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
21 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
16487. КУЧЕРОВ, СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 46 л. Гр. Мещовск. у., Щелкановск. в., д. Крутое; — Н. С. Невск. р. 2 отд. г. Петрограда, Кража, пр. р. 6 м. Исп. 21 авг. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close