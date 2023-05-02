Корчемкин Василий Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корчемкин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6672. КОРЧЕМКИН ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ, 36 л., Вятск. у., Акимовачинск. в., д. Бурнакино, В. Т. Триб. Сев.-Восточн. окр., Ст. 208 ч. 2, лиш. св. 2 г., Исп. 17 марта 923.
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