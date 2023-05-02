Евграфов Федор Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Евграфов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 70
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14780. ЕВГРАФОВ, ФЕДОР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 35 л. Гр. Лаишевск. у., Урахчинск. в.; — Р. В. Т. Водтран. Волжск. обл. Спекуляц., лиш. св. 5 л. Исп. 18 окт. 920.
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