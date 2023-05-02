Бакало Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бакало
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129785. бакало, иванъ Степановъ. К. Благодаринск. у., в. и с. Петровскаго, 33 л.; — Новочеркасск. С. П. 27 Сент. 908, 53 и 3 п. 1 ч. 130 Уг. У., тюр. 3 м. Исп. 12 Окт. 909.
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