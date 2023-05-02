Дудин Иван Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дудин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 22 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4163. ДУДИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 36 л., Солигаличск. у., Великовск. в. и с. Н. С. 2 уч. Солигалинск. у. Ст. ст. 108 и 113 ч. 1, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 22 февр. 923
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