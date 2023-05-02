Богданов Василий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 27 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 37
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130131. БОГДАНОВЪ, ВАСИЛІЙ ДАНИЛОВЪ. К. изъ сс.-п. Тарск. у., Крайчиковск. в., д. Ламоновой, 42 л., рд. Сѣнненск. у., Ульяновичск. в., въ д. Марьяновѣ; — Омск. О. С., 134, 135 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 27 Авг. 909. | 96 81113 1647 У.
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