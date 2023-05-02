Азисов Вафа
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Азисов
- Имя
- Вафа
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100384. АЗИСОВЪ, ВАФА, 40 л. Сс.-пос. Канск. у., Агинск. в., д. Нагорнова, рд. Буинск. у., Янтуганск. в., въ с. Сурсайдакскомъ; — Красноярск. О. С., 30 Марта 911, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 26 Мая 911. | 906 53469 1647 У. и У. о сс. | 93 93190 1654 У. | 90 38131 172 М.
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