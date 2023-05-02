Овечкин Сергей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овечкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 160
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17750. ОВЕЧКИН, СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 24 л. Гр. Мологск. у., Марьинск. в., д. Соболевой; — Р. Т. Николаевск. ж. д. Дезертир., расстрел, по амн. нак. замен. пр. р. 20 л. Исп. 30 сент. 920.
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