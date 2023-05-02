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Комаров Ефим Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Ефим
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
19 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5005. КОМАРОВ ЕФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 22 л., Юрьевецк. у., Покровск. в., д. Петелина. В. Т. Московск. окр. при 17 стр. див. Ст. 3 ч. 208, лиш. св. 1 ½ г. П. в. з. с. 19/ХІІ—24. 

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