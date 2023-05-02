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Хлебосолов Петр Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебосолов
Имя
Петр
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
20 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7830. ХЛЕБОСОЛОВ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ, 33 л., Гр. Рыбинск, у., Троицк. в., д. Гледенева,; Н. С. 3 уч. г. Рыбинска, Кража, лиш. св. 5 л., Исп. 20 сент. 919.

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