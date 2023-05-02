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Якимов Михаил Ефимович-Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Якимов
Имя
Михаил
Отчество
Ефимович-Васильевич
Дата исполнения приговора
09 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
30759. ЯКИМОВ, МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ-ВАСИЛЬЕВИЧ, 18 л. Гр. Вятск. у., Поломск. в., д. Малый Перелаз; — Р. Т. г. Вятки. Мошеннич., лиш. св. 1 г. Исп. 9 июня 920.

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