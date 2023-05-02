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Баранов Михаил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Михаил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
10 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1462. Баранов (он же Герасимов, он же Бурмистров Алексей Сергеевич) Михаил Сергеевич, 20 л., г. Ленинграда. Н. С. Деж. кам. г. Ленинграда. Ст. ст. 2 ч. 86, 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 10 авг. 926.

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