Гончарова Матрена Моисеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гончарова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Моисеева
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46177. ГОНЧАРОВА, МАТРЕНА МОИСЕева. К. Канев. у., Степанск. к., с. Синявки, 36 л., рд. т. же у., Куриловск. в., въ с. Литвинцѣ; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149 и 1657 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м., а по Выс. повел. тюр. 3 м. Исп. 13 Марта 905.
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