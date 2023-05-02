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Гончарова Матрена Моисеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гончарова
Имя
Матрена
Отчество
Моисеева
Дата исполнения приговора
13 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
46177. ГОНЧАРОВА, МАТРЕНА МОИСЕева. К. Канев. у., Степанск. к., с. Синявки, 36 л., рд. т. же у., Куриловск. в., въ с. Литвинцѣ; — Кіевск. О. С., 134, 135, 149 и 1657 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 4 м., а по Выс. повел. тюр. 3 м. Исп. 13 Марта 905.

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