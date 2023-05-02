Пахтусова Татьяна Капиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пахтусова
- Имя
- Татьяна
- Отчество
- Капиновна
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7513. ПАХТУСОВА ТАТЬЯНА КАПИНОВНА,27 л., Иркутск. у., Тайтурск в., з Могой Н. С. 4 уч. Иркутск. у. Ст. 144, лиш. св. 1 г Исп. 27 ноября 923.
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