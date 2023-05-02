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Крупина Наталия Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крупина
Имя
Наталия
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
10 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
25480. КРУПИНА, НАТАЛИЯ ИВАНОВНА, 27 л. Гр. Княгининск. у., Ивановск. в. и с.; — Н. С. 2 уч. Княгининск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 10 авг. 920.

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