Кутырин Павел Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кутырин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7750. КУТЫРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 41 г., Юрьев-Польск у., Симск в., д. Матвейщевой. Ярославск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 окт. 923.
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