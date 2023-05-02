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Кутырин Павел Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутырин
Имя
Павел
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7750. КУТЫРИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 41 г., Юрьев-Польск у., Симск в., д. Матвейщевой. Ярославск. Губсуд. Ст. 116, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 окт. 923.

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