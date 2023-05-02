Кутузов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутузов Иван Гаврилович

Кутузов Иван Гаврилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кутузов
Имя
Иван
Отчество
Гаврилович
Дата исполнения приговора
22 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
7744. КУТУЗОВ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ, 34 л., Мелекесск. у., Матвеевск в. и с. Н. С. 6 уч. Мелекесск. у. Ст. ст. 108 и 116, пор. пр. 3 г. Исп. 22 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.