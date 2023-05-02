Браверман Вульф Авраамов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Браверман
- Имя
- Вульф
- Отчество
- Авраамов
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45408. БРАВЕРМАНЪ, ВУЛЬФЪ АВРАамовъ. К. изъ сс.-посел. Тымов. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 30 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Апр. 905.
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