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Браверман Вульф Авраамов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Браверман
Имя
Вульф
Отчество
Авраамов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45408. БРАВЕРМАНЪ, ВУЛЬФЪ АВРАамовъ. К. изъ сс.-посел. Тымов. на о-вѣ Сахалинѣ окр., 30 л., рд. въ г. СПБ.; — М. С. 11 уч. Владивосток. О. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Апр. 905.

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