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Брауман Хаим Израилев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брауман
Имя
Хаим
Отчество
Израилев
Дата исполнения приговора
02 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45414. БРАУМАНЪ, ХАИМЪ ИЗРАИЛЕВЪ. Мщ. г. Варшавы, 14 л.; — Варшав. О. С., 13 и 1647 У., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 2 Мая 905.

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