Брауман Хаим Израилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брауман
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Израилев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45414. БРАУМАНЪ, ХАИМЪ ИЗРАИЛЕВЪ. Мщ. г. Варшавы, 14 л.; — Варшав. О. С., 13 и 1647 У., подъ отвѣтств. надз. родител. Исп. 2 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.