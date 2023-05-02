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Разбивной Николай Карпович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разбивной
Имя
Николай
Отчество
Карпович
Дата исполнения приговора
06 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
8102. РАЗБИВНОЙ НИКОЛАЙ КАРПОВИЧ, 26 л., Повенецк. у., Кижск. в., д. Малекова Н. С. 1 уч. г. Петрозаводска. Ст. ст. 180 п. «б», 185, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 6 дек. 923.

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