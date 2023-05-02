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Кондратенко Ульяна Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондратенко
Имя
Ульяна
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6363. КОНДРАТЕНКО УЛЬЯНА ГАВРИЛОВНА, 55 л., Зиминск. у., Голуметск. в., с. Ирети, Н. С. 4 уч. Зиминск. у., Ст. 140, пор. пр. 1 г., Исп. 26 марта 923.

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