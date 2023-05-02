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Трошин Константин Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трошин
Имя
Константин
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
29631. ТРОШИН, КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ. Гр. Ярославск. у.; — С. 29 зап. стр. п-ка. Московск. окр. Кража, лиш. св. 1½ г. Исп. 3 июня 920.

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