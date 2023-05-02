Фаткуллин Хайрулла Тахватуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фаткуллин
- Имя
- Хайрулла
- Отчество
- Тахватуллин
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140411. ФАТКУЛЛИНЪ, ХАЙРУЛЛА Тахватуллинъ. Мщ. г. Троицка, 28 л.; — М. С. 2 уч. Каинск. у. 27 Окт. 909, 177 М., тюр. 8 м. Исп. 27 Окт. 909.
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