Жуковский Дмитрий Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуковский
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 11 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4694. ЖУКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 27 л., г. Лебедяни. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3 и 180 п. «в», лиш. св. 5 л. 5 м. 2 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 июля 923.
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