Жуковский Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуковский Дмитрий Егорович

Жуковский Дмитрий Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуковский
Имя
Дмитрий
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
11 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
4694. ЖУКОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ, 27 л., г. Лебедяни. Саратовск. Губсуд. Ст. ст. 85 ч. 3 и 180 п. «в», лиш. св. 5 л. 5 м. 2 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 11 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.