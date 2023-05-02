Данилов Яков Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46407. ДАНИЛОВЪ, ЯКОВЪ ДАНИЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 38 л., рд. въ г. СПБ.; — Тобольск. О. С. (въ 7 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч.1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Янв. 905 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Мая, счит. ср. съ 31 Янв. 905. | 903 69409 1655 У. | 95 89563 1647 У. | 98 76700 170¹ М. | 94 10057 1485 У. | 98 22099 172 М. | 89 93149 169 М.
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