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Данилов Яков Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Яков
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
31 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46407. ДАНИЛОВЪ, ЯКОВЪ ДАНИЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Ишима, 38 л., рд. въ г. СПБ.; — Тобольск. О. С. (въ 7 р.), 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч.1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 31 Янв. 905 г., арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Мая, счит. ср. съ 31 Янв. 905. | 903 69409 1655 У. | 95 89563 1647 У. | 98 76700 170¹ М. | 94 10057 1485 У. | 98 22099 172 М. | 89 93149 169 М.

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