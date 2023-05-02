Бедарев Николай Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бедарев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45547. БѢДАРЕВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВЪ. К. Кузнецк. у., Бочатск. в., с. Урско-Бѣдаревскаго, 19 л.; — М. С. 2 уч. Кузнецк. у., Томск. г., 169 и 5 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Мая 905.
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