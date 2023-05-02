Ширяев Николай Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширяев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 14 октябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8248. ШИРЯЕВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 17 л. Гр. г. Козлова; - Тамбовск. Н. С. Кража со взлом., лиш. св. 3 г. Исп. 14 окт. 918. | предыдущие судимости 916 82162 170 М. | 915 93761 169 М.
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