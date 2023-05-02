Сажина Елена Михайлова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сажина
- Имя
- Елена
- Отчество
- Михайлова
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87140. САЖИНА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Владимир. у., Пенкинск. в., д. Лякова; — Владимирск. О. С., 27 Мая 911, 152, 152¹ и 2 ч. 1643 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 28 Янв. | 911 г. (2 ч. 1645 У., тюр. 2 г.), тюр. 3 г. Исп. 17 Іюня 911, счит. ср. съ 28 Іюля 909 г. | 908 64546 169 М. | 908 10431 172 М. (участ.).
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.