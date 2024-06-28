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Зудов Трифон Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зудов
Имя
Трифон
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
09 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
46930. ЗУДОВЪ, ТРИФОНЪ ФИЛИППОВЪ. К. Меленков. у., Заколиск. в., д. Дмитріева, 57 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 149 и 1614 У., тюр. 2 м. Исп. 9 Іюня 905.

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