Старинская Мария Матвеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Старинская
- Имя
- Мария
- Отчество
- Матвеевна
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29159. СТАРИНСКАЯ, МАРИЯ МАТВЕЕВНА, 49 л. Гр. Валдайск. у., Бельск. в., д. Старина; — Н. С. 6 р. В.-Волоцк. у. Поджог, лиш. св. 3 г., с зач. 2 м. пр з., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 29 нояб. 920.
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