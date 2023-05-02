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Мансуров Ариф-Абдул-Азис

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мансуров
Имя
Ариф-Абдул-Азис
Дата исполнения приговора
06 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8939. Мансуров Ариф-Абдул-Азис, 17 л., Нижегородск. г., Выксунск. у., Вознесенск. в., с. Княжевич, Нижегородск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 6 июля 926.

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