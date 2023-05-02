Шульц Франц Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шульц
- Имя
- Франц
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 336
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108674. ШУЛЬЦЪ, ФРАНЦЪ АНДРЕЕВЪ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Турекск. у., гм. Токары, д. Липиче, рд. т. же у., гм. Вихертовъ, д. Качки; — Калишск. О. С., 29 Марта 911, 152 и 2 ч. 1655 У. (5 кражъ), арест. отд. 3 г. Исп. 23 Апр. 911. | 908 117702 2 ч. 1655 У. | 89 107119 1647 У. | 905 37023 1655 У. | 86 30337 169 М. | 98 102336 1655 У. | 84 83771 169 М. | 91 149042 1647 У.
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