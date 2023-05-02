Фурсов Гавриил Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фурсов
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 26 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 498
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12948. ФУРСОВЪ, ГАВРІИЛЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Фурсъ). Приг., напеч. въ 910 г. № 12834, который постанов. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. №№ 45019 и 28127, считать пост. по слож. съ нак. по приг. Екатеринодарск. О. С. отъ 26 Янв. 905 г. (1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 901 г., арест. отд. 1 г. и 8 м.). | 903 82713 3 ч. 1655 У. | 902 27808 169 М. | 903 18166 1647 У. | 900 23206 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.