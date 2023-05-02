Неверов Джерулл Хайрулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Неверов
- Имя
- Джерулл
- Отчество
- Хайрулов
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5761. НЕВѢРОВЪ, ДЖЕРУЛЛЪ ХАЙРУЛОВЪ. Татаринъ Краснослобод. у., в. и д. Устрихманки, 22 л.; — Г. С. 2 уч. губ. г. Могилева, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 16 Дек. 906. І 906 64263 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.