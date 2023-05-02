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Чемалетдинов Валиулла

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чемалетдинов
Имя
Валиулла
Дата исполнения приговора
02 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
13253. Чемалетдинов Валиулла, 25 л., Тюменск. окр., Ялуторовск. р. Н. С. 12 уч. Тюменск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2 мар. 926. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 7 уч. Тюменск. окр., вст. в зак. силу 31 мая 926.

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