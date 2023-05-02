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Тржеба Юзеф Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тржеба
Имя
Юзеф
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
22 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
51063. ТРЖЕБА, ЮЗЕФЪ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. г. Конска, 16 л.; — М. С. г. Конска, 11, 3 п. 14 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Мая 905.

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