Несик Борис Спиридонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Несик
- Имя
- Борис
- Отчество
- Спиридонович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2283. НЕСИК, БОРИС СПИРИДОНОВИЧ, 24 л. Гр. б. Гродненск. г., Брест-Литовск. у., Ратайченской в. и с.;—Н. С. Петроградск. р. 3 отд. б. гор. Петрограда. Кража, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 20 сент. 922.
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