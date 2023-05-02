Данилов Константин Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Константин
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3178. ДАНИЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ПЕтровъ, 28 л. Каз. ст. Вознесенской, Лабин. отд.; — Екатеринодар. О. С., 13 Окт. 910, 1654² и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 13 Дек. 910. | 6 Апр. 909 г. М. С. 5 уч. Майкоп. отд., 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м.
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