Добрынин Иван Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Добрынин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 30 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2588. ДОБРЫНИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 21 г., Тотемск. у., Куракинск. в., д. Захаровской. Вологодск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. П. в. з. с. 30/Х—26.
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