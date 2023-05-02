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Ротенцов Иван Прокофьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ротенцов
Имя
Иван
Отчество
Прокофьевич
Дата исполнения приговора
05 август 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7116. РОТЕНЦОВ, ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Краснококшайск. кант., Кадамск. в., д. Русской-Кадамы; — Особ. сес. Н. С. при Сернурск. Бюро Юст. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 5 авг. 921.

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