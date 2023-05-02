Ротенцов Иван Прокофьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ротенцов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Прокофьевич
- Дата исполнения приговора
- 05 август 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7116. РОТЕНЦОВ, ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ, 31 г. Гр. Краснококшайск. кант., Кадамск. в., д. Русской-Кадамы; — Особ. сес. Н. С. при Сернурск. Бюро Юст. Убийство, лиш. св. 5 л. Исп. 5 авг. 921.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.