Муханов Петр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Муханов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 22 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105450. МУХАНОВЪ, ПЕТРЪ ГРИГОРЬЕВЪ (онъ же Махановъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Волоколам. у., Тимошевск. в., д. Порхова, 23 л.; — Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 22 Іюня 909. 908 62792 172 М. | 98 94820 1655 У. 905 41614 1655 У. |96 61361 169 М. 900 100408 1655 У.| 94 79909 170¹ М.
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