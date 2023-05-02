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Заугольников Павел Карпов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заугольников
Имя
Павел
Отчество
Карпов
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
4029. Заугольников Павел Карпов., 22 л., Курск. у., Поныровск. в., д. Н-Смородино. Курск. Г. С. Ст. ст. 17, 2 ч. 142, л. с. 5 л. 26 окт. 927.

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