Новак Мартын Валентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Новак
- Имя
- Мартын
- Отчество
- Валентьев
- Дата исполнения приговора
- 06 ноябрь 1885
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24651. НОВАКЪ, Мартынъ Валентьевъ. Кр. (хлѣбопаш.), 22 л.; род. и жилъ Кѣлецк. у., гм. Бодзентинъ, въ д. Лесна; приг. М. С. г. Кѣльцъ, по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 10 м. Исп. 6 Нояб. 1885 г.
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