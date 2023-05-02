Розенберг Яков Иозепов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенберг
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иозепов
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 383
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 152356. РОЗЕНБЕРГЪ, ЯКОВЪ (ЯКОВЪ) Іозеповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Везенбергск. у., Фональск. в., 36 л.; — Ревельск. О. С. 6 Окт. 909, 134,133,149, 152, 1654¹ и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 69991, арест. отд. 2½ г. Исп. 5 Нояб. 909. счит. ср. съ 11 Дек. 908. | 905 63603 1655 У. | 98 18008 170 М. | 902 77030 1654¹ У. | 94 74349 170¹ М. | 99 84971 169 М. | 93 66395 169 М.
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