Гочияев Азрет Салим-Гериев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гочияев
- Имя
- Азрет
- Отчество
- Салим-Гериев
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3310. ГОЧИЯЕВ АЗРЕТ САЛИМ-ГЕРИЕВ, 26 л., Мало-Карачаевск. окр., аула В.-Маринского. Н. С. 5 уч. Хумаринск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 6 м. 14 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 авг. 923.
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