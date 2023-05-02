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Гочияев Азрет Салим-Гериев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гочияев
Имя
Азрет
Отчество
Салим-Гериев
Дата исполнения приговора
26 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 96
Источник
Скан
Оригинальная запись
3310. ГОЧИЯЕВ АЗРЕТ САЛИМ-ГЕРИЕВ, 26 л., Мало-Карачаевск. окр., аула В.-Маринского. Н. С. 5 уч. Хумаринск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 6 м. 14 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 26 авг. 923.

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