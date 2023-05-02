Ахметзянов Минниахмет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахметзянов
- Имя
- Минниахмет
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 206. АХМЕТЗЯНОВ, МИННИАХМЕТ, 05 л. Гр. Белебеевск. у., Андрагуловск. в. и с.;—Н. С. 11 уч. Белебеевск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 21 апр. 922
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