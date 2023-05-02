Лукин Иван Максимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Максимович
- Дата исполнения приговора
- 21 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6220. ЛУКИН ИВАН МАКСИМОВИЧ, 17 л., Тейковск. у., Нерльск. в., д. Колязиной. Иваново. Вознесенск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 86, 95, лиш. св. 5 л. П. В. З. С. 21/ХІ—24.
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