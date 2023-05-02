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Зевальд Андрей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зевальд
Имя
Андрей
Дата исполнения приговора
27 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
64968. ЗЕВАЛЬДЪ, АНДРЕЙ (внѣбр.). К. Виндав. у., Пильтенск. в., 20 л.; — М. С. 3 уч. Винд.-Гольдинген. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Іюля 907.

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