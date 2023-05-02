Зевальд Андрей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зевальд
- Имя
- Андрей
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64968. ЗЕВАЛЬДЪ, АНДРЕЙ (внѣбр.). К. Виндав. у., Пильтенск. в., 20 л.; — М. С. 3 уч. Винд.-Гольдинген. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Іюля 907.
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