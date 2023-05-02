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Низамутдинов Фаизрахман

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Низамутдинов
Имя
Фаизрахман
Дата исполнения приговора
03 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10000. НИЗАМУТДИНОВ ФАИЗРАХМАН, 20 л., Тетюшск. к., Ст.-Барышевск. в., д. Азимово. Н. С. 1 уч. Тетюшск. к. Ст. 204, лиш. св. 1 г. Исп. 3 янв. 923.

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