Низамутдинов Фаизрахман
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Низамутдинов
- Имя
- Фаизрахман
- Дата исполнения приговора
- 03 январь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 283
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10000. НИЗАМУТДИНОВ ФАИЗРАХМАН, 20 л., Тетюшск. к., Ст.-Барышевск. в., д. Азимово. Н. С. 1 уч. Тетюшск. к. Ст. 204, лиш. св. 1 г. Исп. 3 янв. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.